ТВ Рейтинги: с 28 мая по 1 июня 2018
|Mediascope, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 28 мая - 1 июня 2018 г., будни, 18+)
|N
|Телекомпания
|Программа
|Начало
|Хронометраж
|Доля
|Рейтинг
|Число выходов
|1
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|21:43
|0:15
|11,7
|4,7
|5
|2
|РЕН ТВ
|РЕН Информационная программа (19:00)
|19:00
|0:29
|9
|1,9
|5
|3
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|12:40
|0:15
|9,2
|1,3
|5
|4
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|18:39
|0:15
|5,8
|1,2
|5
|5
|РЕН ТВ
|Новости. (12:30)
|12:30
|0:29
|2,9
|0,4
|5
|6
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|15:39
|0:15
|2
|0,3
|5
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.04.2018 ТВ Рейтинги: с 9 по 13 апреля 2018
-
17.11.2015 ТВ Рейтинги: с 2 по 6 ноября 2015
-
09.11.2015 ТВ Рейтинги: с 26 по 30 октября 2015
-
09.11.2015 ТВ Рейтинги: с 19 по 23 октября 2015
-
13.07.2015 ТВ Рейтинги: с 29 июня по 3 июля 2015
-
06.07.2015 ТВ Рейтинги: с 22 по 26 июня 2015