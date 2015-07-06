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ТВ Рейтинги: с 28 мая по 1 июня 2018

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 28 мая - 1 июня 2018 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 21:43 0:15 11,7 4,7 5
2 РЕН ТВ  РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 9 1,9 5
3 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 12:40 0:15 9,2 1,3 5
4 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 18:39 0:15 5,8 1,2 5
5 РЕН ТВ  Новости. (12:30) 12:30 0:29 2,9 0,4 5
6 РОССИЯ 1  ВЕСТИ: Приморье 15:39 0:15 2 0,3 5
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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