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ТВ Рейтинги: с 4 по 9 июня 2018

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 4-9 июня 2018 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 21:43 0:15 14,9 6,2 4
2 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 18:39 0:15 6,7 1,7 4
3 РЕН ТВ РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 5,6 1,5 5
4 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 12:19 0:20 9 1,3 5
5 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 15:38 0:15 3,4 0,5 4
6 РЕН ТВ Новости. (12:30) 12:30 0:29 1,9 0,3 5
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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