ТВ Рейтинги: с 4 по 9 июня 2018
|Mediascope, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 4-9 июня 2018 г., будни, 18+)
|N
|Телекомпания
|Программа
|Начало
|Хронометраж
|Доля
|Рейтинг
|Число выходов
|1
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|21:43
|0:15
|14,9
|6,2
|4
|2
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|18:39
|0:15
|6,7
|1,7
|4
|3
|РЕН ТВ
|РЕН Информационная программа (19:00)
|19:00
|0:29
|5,6
|1,5
|5
|4
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|12:19
|0:20
|9
|1,3
|5
|5
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|15:38
|0:15
|3,4
|0,5
|4
|6
|РЕН ТВ
|Новости. (12:30)
|12:30
|0:29
|1,9
|0,3
|5
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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