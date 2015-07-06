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ТВ Рейтинги: с 13 по 15 июня 2018

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 13-15 июня 2018 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 21:43 0:15 11,4 4,2 3
2 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 18:38 0:15 9,6 2,1 3
3 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 15:38 0:15 8,4 1,3 3
4 РЕН ТВ РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 5,9 1,3 2
5 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 12:39 0:15 10,3 1,2 3
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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