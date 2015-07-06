ТВ Рейтинги: с 13 по 15 июня 2018
|Mediascope, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 13-15 июня 2018 г., будни, 18+)
|N
|Телекомпания
|Программа
|Начало
|Хронометраж
|Доля
|Рейтинг
|Число выходов
|1
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|21:43
|0:15
|11,4
|4,2
|3
|2
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|18:38
|0:15
|9,6
|2,1
|3
|3
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|15:38
|0:15
|8,4
|1,3
|3
|4
|РЕН ТВ
|РЕН Информационная программа (19:00)
|19:00
|0:29
|5,9
|1,3
|2
|5
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|12:39
|0:15
|10,3
|1,2
|3
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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