ТВ Рейтинги: с 16 по 20 июля 2018
|Mediascope, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 16-20 июля 2018 г., будни, 18+)
|N
|Телекомпания
|Программа
|Начало
|Хронометраж
|Доля
|Рейтинг
|Число выходов
|1
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|21:43
|0:15
|14,2
|5,4
|5
|2
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|18:38
|0:15
|11,4
|2,5
|5
|3
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|12:39
|0:15
|15,8
|2
|5
|4
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|15:38
|0:15
|10,1
|1,4
|5
|5
|РЕН ТВ
|РЕН Информационная программа (19:00)
|19:00
|0:29
|4,5
|1
|5
|6
|РЕН ТВ
|Новости. (12:30)
|12:30
|0:29
|2,8
|0,4
|4
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.04.2018 ТВ Рейтинги: с 9 по 13 апреля 2018
-
27.07.2015 ТВ Рейтинги: с 13 по 17 июля 2015
-
21.07.2015 ТВ Рейтинги: с 6 по 10 июля 2015
-
13.07.2015 ТВ Рейтинги: с 29 июня по 3 июля 2015
-
11.08.2014 ТВ Рейтинги: с 28 июля по 1 августа 2014
-
21.07.2014 ТВ Рейтинги: с 7 по 11 июля 2014