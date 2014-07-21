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ТВ Рейтинги: с 23 по 27 июля 2018

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 23-27 июля 2018 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 21:44 0:15 16,6 5,3 5
2 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 15:38 0:15 10,4 1,3 5
3 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 18:39 0:15 7,6 1,3 5
4 РЕН ТВ РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 6,5 1,3 5
5 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 12:39 0:15 7,1 0,8 5
6 РЕН ТВ Новости. (12:30) 12:30 0:29 2,9 0,3 5
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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