ТВ Рейтинги: с 20 по 24 августа 2018
|Mediascope, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 20-24 августа 2018 г., будни, 18+)
|N
|Телекомпания
|Программа
|Начало
|Хронометраж
|Доля
|Рейтинг
|Число выходов
|1
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|21:44
|0:15
|10,7
|4,3
|5
|2
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|18:38
|0:15
|9,3
|2
|5
|3
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|15:39
|0:15
|5,8
|1,1
|5
|4
|РЕН ТВ
|РЕН Информационная программа (19:00)
|19:00
|0:29
|4
|1
|5
|5
|РОССИЯ 1
|ВЕСТИ: Приморье
|12:39
|0:15
|5,6
|0,9
|5
|6
|РЕН ТВ
|Новости. (12:30)
|12:30
|0:29
|3,7
|0,6
|5
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.08.2018 ТВ Рейтинги: с 6 по 10 августа 2018
-
23.04.2018 ТВ Рейтинги: с 9 по 13 апреля 2018
-
17.11.2015 ТВ Рейтинги: с 2 по 6 ноября 2015
-
09.11.2015 ТВ Рейтинги: с 26 по 30 октября 2015
-
09.11.2015 ТВ Рейтинги: с 19 по 23 октября 2015
-
11.08.2014 ТВ Рейтинги: с 28 июля по 1 августа 2014