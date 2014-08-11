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ТВ Рейтинги: с 20 по 24 августа 2018

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 20-24 августа 2018 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 21:44 0:15 10,7 4,3 5
2 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 18:38 0:15 9,3 2 5
3 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 15:39 0:15 5,8 1,1 5
4 РЕН ТВ РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 4 1 5
5 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 12:39 0:15 5,6 0,9 5
6 РЕН ТВ Новости. (12:30) 12:30 0:29 3,7 0,6 5
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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