11 новогодних елок установят в дальневосточной столице

10 елок в разных районах Владивостока, а также главную елку на центральной площади установят в этом году, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. Украшать свои территории хвойными деревьями предложено и предпринимателям.

Ели появятся по следующим адресам:

площадь Борцов Революции,

площадка на Фокина, 23;

поселок Трудовое, сквер в районе дома № 81 на ул. Лермонтова;

микрорайон Снеговая Падь, площадка в районе дома по ул. Анны Щетининой, 19;

сквер на ул. Надибаидзе, 6а;

сквер на ул. Добровольского, 5а;

остров Русский, пос. Подножье, площадка в районе домов № 32-34;

Спортивная набережная;

сквер Суханова;

открытая концертная площадка рядом с поликлиникой № 8 по ул. Вострецова, 4а;

остров Попова, площадь в районе дома № 13 на ул. Подгорной.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал приморцев отказаться от пышных новогодних празднеств.

«Отметим завершение года более скромно. Всё же время сейчас не то. Надеюсь на понимание этой просьбы. Давайте встретим Новый год со своими родными, друзьями», - приводит слова главы региона телеграм-канал Олега Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]