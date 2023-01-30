В Китай – самолетом: Что готовят жителям Владивостока

Авиакомпания «Аэрофлот» готовится к возобновлению полетов из Владивостока в Китай, сообщают «Вести:Приморье».

Авиакомпания планирует увеличить объемы перевозок пассажиров в Турцию и Китай. На нескольких маршрутах авиабилеты будут предложены в составе туристического продукта. Об этом пояснил гендиректор Сергей Александровский.

"Из Москвы будет увеличение частот по существующим направлениям в Китай... потенциально рассматриваем увеличение до семи частот, но это будет зависеть от спроса. Кроме того, планируем расширение разлета в Китай из Красноярска, Иркутска, Владивостока и Хабаровска", - отметил гендиректор авиакомпании Александровский.

Правда, пока никаких подробностей нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]