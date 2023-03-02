Театр Горького представил мыльный водевиль осужденным женщинам

«Оскар» отправился в колонию. Все так, как раньше — спустя 50 лет театр Горького возобновил традицию выездов со спектаклями в места лишения свободы. Соответствующее соглашение о сотрудничестве по воспитательной и культурно-просветительской работе заключили с ГУФСИН по Приморскому краю. Первой стала женская исправительная колония, куда артисты привезли мыльный водевиль «Оскар».

Ефим Звеняцкий народный артист России, лауреат премии «Золотая маска», художественный руководитель театра им. М. Горького: "Пусть будет какая-то радость со сцены и желание доставить удовольствие смехом и приглядом тех людей, которые будут зрителем в зале."

Всего в колонии около 800 женщин, но небольшой клуб не может вместить столько зрителей. Поэтому на премьеру пригласили положительно осужденных.

Вадим Версткин начальник ГУФСИН по Приморскому краю, генерал-майор внутренней службы: "Искусство — это, наверное, самая наиболее сильная возможность для исправления человека. Показать хорошее через какое-то, может быть, плохое."

Здесь проводится большая досуговая работа, много мероприятий: «Мисс Весна», день легкой промышленности, КВН, различные конкурсы. По мнению начальника исправительной колонии Оксаны Грицковой, труд во взаимодействии с культурой влияет на процесс перевоспитания. Активных участниц поощряют. Например, в виде благодарности или дополнительного длительного свидания.

Оксана Грицкова начальник ИК-10, полковник внутренней службы: "Это дорога к УДО — условно досрочному освобождению. Это дорога перейти на другой вид наказания. Допустим, там принудительные работы или на колонию-поселение. То есть это поощрение, это аттестация в положительную сторону."

Так, в театральном кружке ставили миниатюры по Гоголю, Достоевскому. Поэтому приезд артистов в колонию — это не только досуг, но и возможность перенять опыт профессионалов, подсмотреть за их работой.

Олеся, осужденная: "У нас постоянно это проблема — если мы начинаем делать какую-то сценку, то есть мы все повернулись и сам с собой разговариваешь. То есть нет. Нам каждый раз: «Смотрите на зал, у вас должна быть у актера, у артиста работа с залом». То есть вот собственно, все наглядно продемонстрировали."

Для актеров не составило труда отыграть спектакль на незнакомой сцене. Непривычны только ее размеры — в театре другие масштабы. Но именно эта камерность, по мнению Артема Попова, сыгравшего Оскара, и помогла создать и передать публике настроение.

Артем Попов актер театра им. М. Горького: "Женский смех очень радует. В преддверии 8-го марта мне кажется, это очень приятный подарок всем дамам."

Спектакль «Оскар» — первый в череде предстоящих гастролей. Театр им. Горького планирует выезды еще и в военные гарнизоны.

Юлия Егорова, Александр Астафьев, Вести Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]