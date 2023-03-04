Ограничения движения вводятся на региональных и межмуниципальных дорогах Приморья

Временные ограничения движения будут введены на региональных и межмуниципальных дорогах на период с 28 марта по 27 апреля, а также с 15 июня по 15 августа, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства ПК.

Изменения затронут владельцев крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, передвигающихся по краевым трассам с превышением предельно допустимых нагрузок.

Как рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, на весенне-летний период на краевых дорогах будет введен ряд ограничений для обеспечения безопасного дорожного движения и сохранности автомобильных дорог. На участках трасс, на которые будут распространяться ограничения, выставят соответствующие дорожные знаки.

Предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства в весенний период для одиночных осей – шесть тонн, для двухосных тележек – по пять тонн и для трехосных тележек – по четыре тонны для автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку 10 тонн на ось и 11,5 тонн на ось.

Также для движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку шесть тонн на ось, предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства в период временного ограничения движения в весенний период для одиночных осей составляют пять тонн, для двухосных тележек – по 4,5 тонны и для трехосных тележек – по 3,5 тонны.

«Как известно, резкие скачки температуры и влияние погодных условий зачастую негативно сказываются на состоянии дорожного конструктива. Весной – это суточные перепады температуры, таяние снега, летом – жаркая погода, влияющая на прочность асфальтобетонного покрытия. Важно в эти периоды снизить нагрузку на дорогу, поскольку колейность, ямочность, сетка трещин, пучины и многое другое – следствие превышения допустимой нагрузки на дорожное полотно», – пояснили в минтрансе.

В ведомстве добавили, что временные ограничения движения в весенний и летний периоды не распространяются на пассажирские перевозки, перевозку продуктов, лекарств, топлива, почтовых грузов. Также проезд разрешен для дорожно-строительной и эксплуатационной техники и материалов, которые применяют при проведении аварийно-восстановительных работ, и транспортных средств федеральных органов исполнительной власти.

Отметим, временные летние ограничения движения тяжеловесных транспортных средств действительны при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. В указанный период летом проезд тяжелых машин разрешается с 21.00 до 9.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]