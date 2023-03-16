Объявлен аукцион для социальных предпринимателей на право заключения договора безвоздмезного пользования

КГБУ «АИС ПК» приглашает субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, принять участие в аукционе на право заключения договора безвозмездного пользования нежилым помещением, расположенным по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д. 71, п.1, площадью 188 кв. м.

Объект недвижимости оснащен всеми централизованными коммуникациями. Однако по условиям договора победитель аукциона будет обязан сделать чистовую отделку. Большим плюсом для будущих пользователей будет отдельный вход с улицы, система пожарной сигнализации, электроподъемник для людей с ограниченными возможностями и домофон.

Дата окончания подачи заявок на участие 24 апреля 2023 в 10 часов утра по Владивостоку. Начальная (минимальная) величина единовременной платы за право заключения договора безвозмездного пользования составляет 195 520 рублей 00 копеек.

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка». Номер извещения: 22000004610000000059.

С другими объектами, которые находятся в оперативном управлении КГБУ «АИС ПК», можно ознакомиться на официальном сайте и в социальных сетях (Вконтакте, Телеграм и Одноклассники) учреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]