Выгорел полностью: Масштабы крупного пожара на лесокомбинате в Приморье показали на видео

В МинГОЧС края озвучили причину крупного пожара в Лесозаводске, - сообщает "Вести: Приморье". Очаг имеет исключительно техногенный характер. Пожар в деревоперерабатывающем цеху ООО «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс» площадью более 12 000 кв.м. локализован. На 06.10 утра 26 апреля ликвидировано открытое горение.

Как сообщили в МинГОЧС края, данное происшествие показало высокую эффективность работы Приморской территориальной подсистемы РСЧС по его ликвидации в самые короткие сроки. Пожару присвоен третий ранг сложности.

В строгом соответствии нормативам, согласно планам привлечения дополнительных сил и средств, к тушению были привлечены крупные разнородные силы пожаротушения - федеральной и краевой государственной противопожарной службы, воинских частей Восточно-военного округа. Всего порядка 40 единиц техники и свыше 180 человек. Были задействованы три специализированных подвижных состава РЖД.

«В очередной раз считаю необходимым опровергнуть информацию, опубликованную в некоторых СМИ, что возгорание возникло по причине природных пожаров (ландшафтных). Очаг имеет исключительно техногенный характер. В настоящих причинах будут разбираться органы дознания МЧС России», - акцентировал министр по делам ГОЧС Александр Златкин.

Глава ведомства также выразил благодарность от лица Правительства края всем, кто принял участие и оказал посильную помощь в локализации пожара. Особую благодарность министр выразил командованию местного военного гарнизона воинской части.

Напомним, сообщение о возгорании деревоперерабатывающего цеха на ул. Свердлова в городе Лесозаводск поступило от очевидцев 25 апреля около полудня. Уже через 5 минут на месте работали огнеборцы. Самостоятельно до приезда пожарных из здания эвакуировались 20 человек. Пожар стремительно распространялся из-за сильной ветровой нагрузки. Масштабы пожара показаны на видео.

Огонь перешел на частную нежилую постройку. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространение огня на соседние жилые дома.

По последним данным, к ликвидации пожара было привлечено 40 единиц техники и 167 человек.

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Лесозаводске. Надзорное ведомство поставило на контроль организацию работы по обеспечению безопасности граждан, проживающих в непосредственной близости к месту пожару. Будет дана принципиальная оценка полноте установления причин возгорания и обеспечению пожарной безопасности на предприятии.

Источник видео - Министерство ГОЧС Приморья

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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