Штраф до 600 тыс. рублей: в России ужесточили наказание, касающееся несовершеннолетних
Штраф за привлечение несовершеннолетнего к курению никотинсодержащей подукции для граждан увеличится до 5 тыс. рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Госдумы РФ.
Родителей или законных представителей за то же правонарушение оштрафуют на сумму до 7 тыс. рублей.
Также ужесточено наказание за продажу детям такой продукции и соответствующих устройств. Штраф составит до 600 тыс. рублей.
Ранее вступил в силу закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]