Штраф до 600 тыс. рублей: в России ужесточили наказание, касающееся несовершеннолетних

Штраф за привлечение несовершеннолетнего к курению никотинсодержащей подукции для граждан увеличится до 5 тыс. рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Госдумы РФ.

Родителей или законных представителей за то же правонарушение оштрафуют на сумму до 7 тыс. рублей.

Также ужесточено наказание за продажу детям такой продукции и соответствующих устройств. Штраф составит до 600 тыс. рублей.

Ранее вступил в силу закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]