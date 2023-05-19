Остров Русский получит новых резидентов для офшора

В офшоре на острове Русский зарегистрировались в 2023 году 30 компаний, сообщают "Вести:Приморье"



Острова Русский и Октябрьский будут принимать и непубличные компании. Ранее основным требованием к компаниям с российским капиталом, решившим поменять иностранный офшор на отечественный, был обязательный листинг акций на бирже и международный статус. С введением санкционного режима отечественные законодатели задумались об облегчении режима регистрации российских компаний с зарубежной пропиской в специальных административных районах (САР) на островах Октябрьский в Калининграде и на Русском во Владивостоке.

По заявлениям Минфина, который приводит телеграм-канал MarketOverview, переезд будет осуществляться через механизм создания "инкорпорации", который позволяет иностранной компании, которая имеет листинг на биржах, но не может официально провести процедуру редомициляции (сменить юрисдикцию), оформить новую "медународную компанию" в САР на единственных в России офшорах на островах Русский и Октябрьский.

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов упомянул, что механизм будет доступен и для иностранных структур без листинга на бирже.

За пять лет действия закона во Владивостоке в специальном административном районе (САР) на острове Русский были зарегистрированы 47 компаний, 30 из них в 2023 году. Бизнес, решивший редомицилироваться на острове Русский, выбрал местом своей дислокации поселки Мелководный, Парис и Воевода. 17 компаний, перешедших из зарубежных офшоров в российскую юрисдикцию на Русском до 2022 года, за пять лет существования САР принесли в бюджет 389 млн руб.

Заметим, что коллеге владивостокского САР острову Октябрьский удалось редомицилировать к себе 168 резидентов.

Потенциальными редомицилянтами называют:

- VEON (Нидерланды, NASDAQ)

Globaltrans (Кипр, LSE)

- Русагро (Кипр, LSE)

ЕМС (Кипр)

- Яндекс (Нидерланды, NASDAQ)

- VK (Виргинские острова, LSE)

- HeadHunter (Кипр, NASDAQ)

- X5 Group (Нидерланды, LSE)

- TCS Group (Кипр, LSE)

- Полиметалл (о. Джерси, LSE)

- Группа ГМС (Кипр, LSE)

- Группа Эталон (Кипр, LSE)

- Мать и дитя (Кипр, LSE)

- ЦИАН (Кипр, NYSE)

- Softline (Кипр, LSE)

- Ozon (Кипр, NASDAQ)

- Fix Price (Кипр, LSE)

- О'КЕЙ (Люксембург, LSE)

- QIWI (Кипр, NASDAQ)

- EVRAZ (о. Джерси, LSE)

Однако российские бизнес-гиганты, зарегистрированные в зарубежных офшорах, такой инициативы пока не проявили. А значит, большую часть налогов уплачивают в иностранной юрисдикции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]