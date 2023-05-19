Росгранстрой обустроил дополнительную полосу движения в пункте пропуска Краскино на границе с КНР

Новая полоса появится на грузовом направлении в пункте пропуска Краскино сообщает «Вести: Приморья» со ссылкой на ФГКУ Росгранстрой.

С момента открытия погранперехода в Краскино действовало четыре полосы движения. Две полосы грузового автотранспорта (1 на въезд/ 1 на выезд) и две полосы пассажирского направлении (1 на въезд/ 1 на выезд). Во время пандемии полосы пассажирского направления использовались для оформления грузового транспорта. В настоящее время эти полосы используются для пропуска как пассажирского (автобусы), так и грузового транспорта.

По информации ФГКУ Росгранстрой, МАПП Краскино рассчитан на пропуск 48 грузовых транспортных средств и 40 автобусов в сутки. Но фактический трафик давно превысил расчетные показатели. Сотрудники государственных контрольных органов ежедневно оформляют порядка 100-120 транспортных средств. Благодаря вводу в эксплуатацию дополнительной полосы движения пропускная способность АПП Краскино увеличится на четверть (дополнительно 25-30 авто в сутки).

Дополнительная полоса на грузовом направлении начала работать в тестовом режиме 28 апреля. Сотрудники государственных контрольных органов используют ее в зависимости от ситуации: на въезд или на выезд из страны. За время эксплуатации ее эффективность доказана. В пиковый период (2 мая) через пункт пропуска прошло 152 транспортных средства (133 грузовых и 19 автобусов).

18 мая на заседании координационного совета с участием представителей территориальных подразделений пограничной, таможенной служб, Россельхознадзора и Роспотребнадзора принято решение об использовании дополнительной полосы движения на постоянной основе и о внесении соответствующих изменений в технологическую схему пункта пропуска.

Обустройство дополнительной полосы движения обеспечит повышение пропускной способности действующего АПП Краскино до тех пор, пока не завершится реконструкция нового пункта пропуска Краскино на соседнем земельном участке, где ведутся активные строительно-монтажные работы. Завершение реконструкции намечено на конец 2024 года. Новый погранпереход сможет пропускать до 750 транспортных средств в сутки.

Справка ФГКУ Росгранстрой:

Через погранпереход Краскино (РФ) – Хуньчунь (КНР) экспортируют продукты питания (в том числе живой краб, замороженные морепродукты), сжиженный природный газ и многое другое, импортируют - промышленные товары, товары народного потребления, новую спецтехнику.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]