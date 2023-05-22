Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин побывал на заводе "Звезда"
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин осмотрел сухой док, трубообрабатывающий цех, глубоководный пирс, тяжёлый достроечный стапель, проинспектировал строящиеся на верфи суда-газовозы, сообщает "Вести:Приморье" со ссылкой на официальный телеграм-канал Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.
Судостроительный комплекс "Звезда" осуществляет строительство атомного ледокола «Лидер», многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса, крупнотоннажных танкеров, в том числе ледового класса, многофункциональных научно-исследовательских судов и судов обеспечения буровых работ.
В условиях беспрецедентного санкционного давления на Российскую Федерацию важнейшие судостроительные предприятия страны, в их числе ССК "Звезда" показывают свою высокую устойчивость перед действиями недружественных государств.
Заместитель Генерального прокурора России отметил высокую технологичность приморского производства, а также уделил особое внимание реализации на предприятии комплекса мероприятий по импортозамещению, внедрению отечественных разработок и других достижений российской науки и промышленности.
Обратил внимание руководства завода "Звезда" на необходимость продолжения активной работы по привлечению на предприятие высококвалифицированных специалистов в области судостроения, интенсивной работы по снижению доли импортных комплектующих на производстве, в том числе при проведении опытно-конструкторских работ, поручив прокурору края Сергею Столярову оказывать необходимую поддержку в данном вопросе.