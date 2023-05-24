Андрей Брик отчитался о работе Городской думы Владивостока за 2022 год

На очередном заседании Думы Владивостока собрались главные политики Приморья, на повестке дня важная тема – отчет главы города Константина Шестакова и председателя Думы Андрея Брика. Список поднимаемых тем велик, но результаты труда главы и Администрации Владивостока депутаты Думы города оценили высоко. Команда работает эффективно, город меняется в лучшую сторону, и это очевидно всем.

На заседании рассмотрели более 18 актуальных вопросов и приняли по ним значимые решения: утвердили отчет администрации об исполнении бюджета 2022 года, он был выполнен на 99%. Создан управление актов гражданского состояния в Администрации Владивостока, установлены границы шести новых ТОС.

За год были реализованы и многие другие инициативы. Как заметил глава Думы Владивостока Андрей Брик, в нашем городе разворачивается целевая и конкретная работа, появляются новые пространства и скверы, идет концентрация всех усилий. Как заметил глава Думы Владивостока Андрей Брик, из ряда других важных шагов – создание опорного пункта милиции в столь значимом для горожан районе – Снеговая Падь. Одним из важных решений также является утверждение состава молодежной палаты при Думе города Владивостока.

Кроме того, депутаты городской Думы подняли вопрос о награждении многодетной семьи из Владивостока медалью «Родительская слава», вручение подобной награды должно способствовать укреплению семейных ценностей.

Сергей Комаров, Николай Журавлев, «Вести:Приморья».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]