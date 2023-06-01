Завод «Соллерс» во Владивостоке перезапустят с партнерами из Китая в 2023 году, сообщают "Вести:Приморье"



«На заводе "Соллерс" с китайскими партнерами в текущем году планируется запуск новой линии»,— об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, выступая в Законодательном собрании Приморского края во время отчета о работе правительства в 2022 году. Какие именно партнеры подключатся к работе, он не уточнил.

Как известно, «Соллерс» выпускал на заводе во Владивостоке автомобили Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. Работу предприятия приостановили на неопределенный срок в 2022 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]