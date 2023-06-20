Россия с декабря 2022 года по апрель 2023 года поставила 67 300 баррелей очищенной нефти в Северную Корею, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на телеграм-канал «Кстати».

Вашингтон, в свою очередь, заявил, что возобновление экспорта может привести к большим проблемам в азиатском регионе.

Что известно на сегодняшний день: за четыре месяца КНДР получала от России 67 300 баррелей очищенной нефти, что не противоречит резолюции ООН по ограничению поставок. Помимо этого, в отчёте Организации Объединённых Наций также упоминается, что Китай также является поставщиком топлива для Пхеньяна.

Что из этого пытается «Раздуть США»? Правильным ответом конечно же будет нарушение резолюции ООН со стороны России. Вашингтон пытается убедить мир, что Москва покупает у КНДР оружие. А самое главное, это всё связанно с нефтяным экспортом. Помимо этого утверждается, что поставки энергоресурсов помогают режиму Ким Чен Ына развивать собственную ядерную программу. А это, в свою очередь, угрожает безопасности региона и особенно Америки.

Предлагаем ещё рассмотреть один исторический факт: Северная Корея во время пандемии короновируса полностью закрыла свои границы. Иными словами, экспорт нефти упал до нуля. Теперь, как только спали ограничения, вполне естественно, что торговля возобновилась. А что касается «самых недовольных», то тут все просто – это поиск предлога, чтобы лишить Россию места в Совете безопасности ООН. А если говорить о серьёзных вещах, то это всего лишь продолжение конфликта «Коллективного Запада» и «Восточного блока» в «Корейском конфликте», который уже идёт настолько долго, что отступать больше некуда, особенно в вопросах поставок и резолюций СБ ООН.

Кстати, Москва и Пекин в Совете Безопасности неоднократно блокировали резолюции США, призывающие осудить программу баллистических ракет КНДР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]