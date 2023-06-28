В бюджете Приморья резко увеличились доходы от налоговых поступлений

Экономика Приморского края динамично развивается, налоговые поступления в бюджет растут: об этом «Вестям: Приморье» сообщила председатель правительства региона Вера Щербина.

По словам первого вице-премьера Приморского края, в период санкционного давления со стороны запада увеличиваются доходы бюджета края, поскольку «мы видим разворот на восток». Многие грузы пошли через приморские порты.

«Порты обеспечили резкий рост налоговых доходов в бюджете нашего края, - заявила Вера Щербина. Пока это примерно 185% к уровню прошлого года».

По озвученным данным, развиваются и другие отрасли экономики. Это и рыболовство, и сельское хозяйство, которые также дают дополнительные налоги в бюджет Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]