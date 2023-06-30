Отопление направится в дома владивостокцев по новым трубам. По каким адресам?

Масштабная ремонтная кампания по замене теплосетей в самом разгаре во Владивостоке. Реконструкция проводится по 12 адресам одновременно, сообщают «Вести: Приморье».

Масштабные работы затрагивают многие районы краевого центра. На улице Хабаровская, 26-32 уже переложили 80 % тепловых сетей от запланированных 720 метров. На улице Добровольского, 33-39 тепловая сеть станет новой практически полностью: смонтировано 500 метров трубопровода, а работы выполнены на 50%.

Перекладка тепловой сети на Гоголя идут с начала июня. Горожане с нетерпением ожидают окончания проводимых работ, но они действительно масшщтабны. Специалистам предстоит произвести замену 1700 метров обветшалой сети, а также построить новый участок до нового музейно-театрального комплекса.

«Мы планируем увеличить диаметр труб с 500 мм до 700 мм в рамках технологического присоединения возводимого во Владивостоке музейно-театрального комплекса. Рабочие выполнили укладку лотков, в целом планируем заменить 1700 метров сети и строительство новой протяжённостью 330 метров, т.е. до самого комплекса. Новая сеть почти вдвое увеличит мощность теплоснабжения», - уточнил начальник предприятия по эксплуатации тепловых сетей Владивостока МУПВ «ВПЭС» Николай Трофимов.

Работы по замене магистральных трудопроводов идут и на улице Станюковича, 48. На улице Фадеева, рядом с ТЭЦ-2, ведут перекладку 400 метров теплотрассы. Трубопроводы заменяют и ремонтируют у театра имени Горького, на улицах Постышева, Шефнера, Новоивановской. А на Сочинской строят новую сеть для подключения новой школы и многоквартирных домов. Все ремонтные работы взяла на себя АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Реконструкция теплотрассы ведется также на ул. Борисенко, Сахалинской, Строительной, Сафонова и Русской.

Подобные серьезные работы стали в том числе возможны благодаря серьезному увеличению консолидированного бюджета Владивостока, так, только на ремонт сетей в этом году заложено 4 млрд 600 млн рублей. Это и деньги от инвестиционных программ, на которые застройщики строят сети к новым объектам и модернизируют уже существующие, и средства ресурсоснабжающих организаций, заложенные в их тарифе, а также деньги, которые удалось получить из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Всего будет отремонтировано более 24 км сетей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]