На Морском кладбище появится Мемориал памяти погибших в СВО воинов-владивостокцев

На центральной аллее Морского кладбища Владивостока сооружают мемориальный комплекс памяти погибших военнослужащих и добровольцев в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. К его обустройству приступила подрядная организация в четверг, 20 июля, сообщают "Вести:Приморье".

Как рассказали в управлении городской среды Администрации Владивостока, на месте захоронения участников СВО уложат гранитную плитку, установят флагштоки с российскими флагами. Рядом с мемориалом установят лавочки.

«Мы с особым уважением относимся к нашим землякам - морским пехотинцам, десантникам и добровольцам - которые отдали свою жизнь, защищая Родину на передовой. Для увековечивания памяти было принято решение провести работы по благоустройству мест захоронения военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО. Завершить работы планируем к октябрю этого года», - отметила начальник управления городской среды Администрации Владивостока Наталья Руденко.

Сейчас территория захоронения огорожена, там представлен паспорт объекта. Для родственников временно оставили один проход, чтобы они имели доступ к местам захоронения.

Данный мемориал соседствует с захоронением членов экипажа теплохода «Тавричанка», танкера «Баскунчак», моряков крейсера «Варяг», воинов-афганцев, пассажиров и экипажа разбившегося лайнера Ту-154 «Владиавиа», работников Сбербанка, погибших в пожаре в 2006 году, и других почетных граждан столицы Дальнего Востока

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по увековечиванию памяти участников СВО.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]