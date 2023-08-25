"50 мм осадков за три часа": МЧС обратилось к приморцам

По информации Примгидромета, в связи с обострением фронтальных разделов в ближайшие 3-6 часов во Владивостоке количество выпавших осадков достигнет 50 мм и более, - сообщает "Вести: Приморье".



Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Владивостока скорректировать свои планы на период действия предупреждения и воздержаться от поездок личном автотранспорте. Необходимо взять на особый контроль престарелых и детей.



В случае если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом на единый телефон вызова экстренных служб «112»!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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