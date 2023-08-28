267 тепловых пушек доставили в Приморье из Москвы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Телеграм-канал Министерства ГОЧС Приморья.

Сегодня утром ИЛ-76 с грузом прибыл во Владивосток. Тепловые пушки отправлены в Приморье из резерва МЧС России.

Как рассказали в министерстве по делам ГОЧС, тепловые пушки отвезли в распределительный склад ведомства. Оттуда груз будет отправлен в наиболее пострадавшие районы края:

«Сегодня получили помощь из резерва МЧС России. К московскому грузу были добавлены теплопушки из таких регионов, как Алтайский край, Новосибирская, Ярославская, Красноярская, Калужская области и другие. После разгрузки все полученное оборудование будет расформировано по районам, которые наиболее пострадали от паводков», – рассказал заместитель министра по делам ГОЧС Сергей Коротков.

Источник видео - Министерство ГОЧС Приморья

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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