Легкое метро и развитие транспорта во Владивостоке встанет в более 160 млрд рублей

Проект «Легкое метро», который должен решить проблему с загруженностью владивостокских дорог, на ВЭФ презентовал первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко. Общая стоимость проекта развития транспортной инфраструктуры дальневосточной столицы составит 161,1 млрд рублей. Сроки реализации по первичным подсчетам – 2024-2030 годы, сообщают «Вести:Приморье».

Тема повышения качества общественного транспорта является одной из важнейших в мастер-плане Владивостока. Именно поэтому о модернизации городского транспорта поговорили в рамках Восточного экономического форума на площадке ВЭБ РФ. Развивать дорожную инфраструктуру планируется по трем направлениям: это «легкое метро», расширение маршрутов троллейбусов, а также модернизация трамвайной сети.

Для претворения в жизнь проекта «Легкое метро» потребуется существенное развитие железнодорожной инфраструктуры, в том числе строительство 20 километров железнодорожных путей, реконструкция 10 километров железнодорожных путей, а также создание 11 новых остановочных пунктов и закупка подвижного состава.

Эксперты предлагают организовать работу 13-ти магистральных маршрутов, которые не будут дублировать проектируемую систему внутригородского железнодорожного сообщения «Легкое метро». Автобусные маршруты свяжут крупные существующие и новые жилые районы: центр, Первую Речку, Вторую Речку, Снеговую Падь, Зеленый Угол, Патрокл, бухту Тихую, Змеинку и Чуркин.

«Реализация проекта позволит существенно разгрузить дорожный трафик, который, по предварительным подсчетам, возрастет к 2030 году в 1,2 раза, а также сделает общественный транспорт комфортным и востребованным. А во Владивостоке дополнительно появится 2 500 рабочих мест», - отметил Сергей Дмитриенко.

В качестве одной из идей транспортной инфраструктуры Владивостока предлагают реорганизацию существующей трамвайной линии в автобусно-трамвайную обособленную линию. По мнению специалистов, совместное движение двух видов транспорта позволит повысить качество работы и скорость движения автобусных маршрутов, проходящих через Луговую площадь и по улицам Луговая, Спортивная и Борисенко. Эта система отделит автобусы от потока индивидуального транспорта, что позволит ускорить трафик.

«Данное решение позволит более эффективно использовать существующую полосу трамвайной линии, не снижая существующую пропускную способность трамвайного маршрута», - уточнил Сергей Дмитриенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]