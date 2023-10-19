Ким Чен Ын принял в Пхеньяне главу МИД России Сергея Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Пхеньян, и встретился с Ким Чен Ыном, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на телеграм-канал North Korea Daily.

Ким Чен Ын принял в Пхеньяне Лаврова, встреча продлилась чуть больше часа, - МИД РФ.

Как сообщило агентство ЦТАК, визит проходит в атмосфере «небывалого энтузиазма и укрепления дружбы». Выступая на приёме от имени министра иностранных дел КНДР, Сергей Лавров заявил, что его визит внесёт вклад в реализации соглашений, достигнутых на недавнем российско-северокорейском саммите. Он добавил, что Россия «полностью поддерживает» политику Северной Кореи, проводимую в её национальных интересах. Лавров поблагодарил Пхеньян за поддержку «специальной военной операции», которую проводит Россия.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]