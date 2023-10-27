«Фонд Владимира Николаева» и госфонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня во Владивостоке «Фонд Владимира Николаева» и государственный фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках в «Роял-Парке» состоялась встреча с участниками, бойцами СВО и их семьями, - сообщает "Вести: Приморье".

Сегодня многие из них бесплатно проходят реабилитацию по программе фонда ВВН «Здоровье». В неформальной обстановке, за чашкой чая они смогли пообщаться с депутатом Государственной Думы Викторией Николаевой и задать волнующие их вопросы. Вдовам и матерям, потерявшим своих сыновей на Донбассе, представители фонда выразили признательность и благодарность, а также наградили бойцов, недавно вернувшихся во Владивосток после боевых действий.

Виктория Николаева, депутат Государственной Думы РФ: "Я считаю, что это необходимо - быть со своими людьми. Приморский край, страна наша - это не важно. Мы помогаем всем, кто к нам обращается. Но конечно своим мы помогаем прежде всего. Сегодня здесь и участники СВО, и вдовы, и матери-вдовы, и те, которые служат, их жены с детьми. И это мы делаем каждую неделю".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]