7 января в Приморье ожидается небольшой снег

Сегодня, 7 января, погоду в Приморье определяет высотная ложбина. Местами небольшой снег. В отдельных районах на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный, на побережье местами сильный. Температура воздуха -6...-17°C , сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный утром умеренный, днем сильный. Температура воздуха -9...-11°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер утром слабый, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха -9...-11°С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер утром слабый, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха -7...-9°C.

Историческая справка

По наблюдениям прошлых лет (1917–2021 гг.) погода во Владивостоке 7 января была холодной. Минимальная температура воздуха в 1951 году составила −27,1 °С. Максимальная температура воздуха +1,8 °С отмечалась в 1975 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 17, метель — в 6, позёмок — в 8 и туман — в 3 случаях. Наибольшее количество осадков за сутки (7 мм) выпало в 2000 году. Штормовой ветер (28 м/с) регистрировался в 1979 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]