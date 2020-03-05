Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в новогодние праздники

Дальневосточный Сбербанк сообщает о графике работы своих отделений в новогодние праздники, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

31 декабря офисы Сбербанка по обслуживанию физических и юридических лиц будут работать в стандартном режиме, но закроются на час раньше.

С 1 по 3 января, а также 7 января 2021 года – нерабочие дни для всех офисов Дальневосточного Сбербанка.

4, 5, 6 и 8 января будут работать дежурные филиалы банка. С их списком можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

9 января (суббота) — стандартный рабочий день по режиму работы субботы для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу.

10 января (воскресенье) — стандартный рабочий день по режиму работы воскресенья для всех офисов, чей график предусматривает работу в воскресенье.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на его сайте.

График работы офисов банка также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

(для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»); 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

(для звонков из Москвы); 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).

Обслуживание корпоративных клиентов с 1 по 10 января производиться не будет.

Для юридических лиц информация доступна по номера

0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России)

(для звонков с мобильных телефонов на территории России) +7 495 665-5-777 - Звонки из-за рубежа (оплата согласно тарифу)

- Звонки из-за рубежа (оплата согласно тарифу) 8 800 5555 777 – для звонков со стационарных городских телефонов

– для звонков со стационарных городских телефонов Также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении СберБизнес, данная услуга позволяет позвонить в банк не проходя аутентификацию.

Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме.

В новогодние праздники Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

При этом вкладные операции — открытие и закрытие вкладов, начисление процентов, снятие и пополнение — в СберБанк Онлайн будут происходить в стандартном режиме, в отделениях — по графику работы.

Вклады, срок окончания которых приходится на 1-е января и с 3-го по 8-е января, будут пролонгированы 2-го и 9-го января (суббота) соответственно с сохранением процентной ставки, установленной на дату открытия (пролонгации) договора. При необходимости клиенты могут забрать средства в любой день после наступления даты окончания срока вклада. Для этого не нужно ходить в офис, можно воспользоваться мобильным приложением или web версией СберБанк Онлайн.

Списание платежей по кредитам будет выполняться в соответствии с установленной в кредитном договоре платёжной датой. За два дня до неё банк напомнит клиенту о необходимости пополнить счёт погашения. Если на имеющихся счетах средств окажется недостаточно для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без начисления неустойки, изменения размера платежа и его частей, направляемых на погашение кредита и уплату процентов за пользование кредитом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]