АО «Восточный Порт» внедряет дистанционные технологии обучения портовиков

Минувший 2020 год внёс серьёзные коррективы в учебные планы УКК – Учебно-курсового комбината АО «Восточный Порт», образовательного структурного подразделения крупнейшей в России инновационной стивидорной компании, делающей основную ставку в развитии на совершенствование и профессиональный рост своих сотрудников, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

В условиях введённого карантина специалистами УКК в кратчайшие сроки были внедрены во многом уникальные программы и методики, с помощью цифровых технологий позволяющие вести эффективное обучение при дистанционном режиме.

Применение передовых разработок позволило учебному комбинату выполнить план по обучению и переаттестации сотрудников предприятия практически на 100%. В целом же более 500 штатных сотрудников Порта прошли бесплатное обучение в 2020 году в учебных заведениях России по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, которые с 2013 года системно реализует Учебно-курсовой комбинат. При этом для более 130 специалистов предприятия УКК организовал курсы повышения квалификации на базе Технического университета Уральской горно-металлургической компании.

"На старте пандемии Учебно-курсовой комбинат, как и ряд подразделений «Восточного Порта», был переведён на дистанционную работу. Несмотря на это, режим «удалёнки», который действовал без малого около полугода, практически не отразился на качестве работы УКК благодаря высокой квалификации, профессиональной подготовке и опыту наших сотрудников", – отмечает начальник Учебно-курсового комбината АО «Восточный Порт» Евгений Барбаш. – "Также мы не сбавили обороты и при минимизации объёмов очной формы обучения. Для этого были созданы все необходимые условия – от внедрения цифровых технологий, специального программного обеспечения и уникальной методики преподавания до организации аттестационных экзаменов".

Стоит отметить, что Учебно-курсовой комбинат АО «Восточный Порт» – единственный профессиональный учебный центр в Находкинском городском округе при негосударственном предприятии. Учебный комбинат готовит квалифицированных специалистов по нескольким десяткам рабочих специальностей для предприятий города и края. Теоретическое обучение происходит на современной учебно-материальной базе УКК, где оборудованы учебные и компьютерные классы, библиотека, используется мультимедийное оборудование, тренажёр специальной техники и тренажёр по оказанию первой медицинской помощи. Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах, оснащение которых обеспечивает качественную отработку практических навыков. Процесс производственного обучения проходит под руководством инструкторов, наставников и консультантов теоретического обучения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]