В СберБанк Онлайн теперь можно создать своего уникального персонажа

В мобильном приложении СберБанк Онлайн теперь можно собрать картинку профиля с помощью конструктора аватаров. Конструктор позволяет настроить многие индивидуальные черты: форму лица, оттенок кожи и цвет глаз, причёску, одежду. Созданное изображение будет аватаром клиента в профиле СберБанк Онлайн и в «Диалогах», сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно зайти в мобильное приложение, перейти в «Профиль» и нажать на аватар. Кроме создания уникального портрета с помощью конструктора, по тому же пути можно установить на аватар любую картинку с телефона или сделать моментальное фото.

Год назад накануне разработки конструктора мы провели исследование, чтобы понять, насколько востребован будет сервис создания аватаров в банковском приложении. Около 30% респондентов сказали, что обязательно бы им воспользовались.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка: «Приложением СберБанк Онлайн пользуются очень разные люди — более 65 миллионов человек ежемесячно. И для каждого мы стараемся не только предоставлять все необходимые сервисы в несколько кликов, но и наполнять их взаимодействие с банком позитивными эмоциями. Конструктор аватаров уже успели оценить многие наши клиенты, особенно молодёжь, самая активная аудитория приложения».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]