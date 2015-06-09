Сбербанк продолжит повышать финансовую грамотность приморских пенсионеров

Приморское отделение Сбербанка совместно с Центром социальной поддержки населения Приморского края продолжает реализацию стартовавшей 4 года назад программы финансово-образовательного характера для людей старшего возраста, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

В рамках этой программы по просьбе Сообщества пенсионеров «Родные люди» в течение 2020 года специалисты Приморского отделения Сбербанка провели 38 лекций по повышению финансовой грамотности и кибербезопасности в муниципальных образованиях края. Более 760 пенсионеров как краевой столицы, так и других приморских городов – Артема, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Партизанска, Фокино, Находки – смогли прослушать курс лекций на различные прикладные и очень актуальные для данной категории граждан темы. Например, о том, как правильно и безопасно пользоваться банковской картой, успешно противостоять мошенническим действиям и прочее.

Работу по обучению людей старшего возраста кибербезопасности планируется продолжить и в текущем году.

Ирина Кухаренко, аналитик отдела по работе с территориями КГАУСО «Приморский центр социального обслуживания населения»: «Старшее поколение остается очень уязвимым в мире современных финансов, и понятно, что пенсионерам надо оказывать содействие в повышении финансовой грамотности. Мы очень признательны Сберу за эффективное взаимодействие в этом направлении. Так, в текущем году в рамках действующей между нами и банком программы составлен график по обучению пенсионеров финансовой грамотности и кибербезопасности. Помимо этого, запланировано также обучение по курсу экосистемы Сбербанка, где людей старшего возраста научат пользоваться такими сервисами как СберМаркет, СберЗдоровье, СберМобайл и другие».

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка: «Люди старшего возраста – не единственная категория, для которой Сбербанк организует обучающие семинары и вебинары на постоянной основе. Много разнообразных онлайн-курсов проводилось и проводится, например, для Общества слепых, сообщества “Забота о родителях”, Совета ветеранов, студентов, школьников, клиентов, получающих зарплату на карты Сбербанка. Мы очень заинтересованы в том, чтобы каждый наш клиент четко понимал все тонкости управления собственными финансами и был твердо уверен в том, что его деньги в полной безопасности».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]