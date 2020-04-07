К 8 Марта Сбербанк повысил ставки по вкладам

К 8 Марта Сбербанк запустил промовклад «Дополнительный процент» с повышенными ставками. Открыть вклад на особо выгодных условиях можно с 6 марта по 5 апреля 2021 года. Максимальная процентная ставка составит 4,5% годовых (при размещении средств на два или три года), сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Процентная ставка по вкладу «Дополнительный процент» зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние 3 месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн).

Минимальная сумма вклада — 100 тысяч рублей. Вклад можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев.

Подробные условия размещения средств во вклад «Дополнительный процент» — на сайте банка.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «Мы уже запускали похожую акцию к новогодним праздникам, и вкладчики восприняли её очень позитивно. Надеемся, что и сейчас повышенные ставки по промовкладу «Дополнительный процент» станут для наших клиентов стимулом накопить средства. Вклад можно открыть как офлайн в офисе банка, так и онлайн, но мы рекомендуем сделать это в мобильном приложении СберБанк Онлайн, поскольку тогда минимальная процентная ставка будет выше».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]