Пришли на Восток: «Ростелеком» подключает к интернету жителей и компании удаленного поселка Приморского края

«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету посёлок городского типа Восток Приморского края, который расположен в 480 км километрах от Владивостока. Этот населенный пункт — самый северный объект, подключенный к оптике провайдера, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ростелеком».

Жители Востока пользуются скоростным интернетом до 50 Мбит/с, мультимедийной платформой Wink, домашним видеонаблюдением и другими цифровыми сервисами.

Восток — самый крупный поселок (с населением выше 3000 жителей), который Приморский филиал «Ростелекома» подключил в 2020 году. Для обеспечения скоростным интернетом жителей, бизнес и учреждения Востока «Ростелеком» в прошлом году построил более 175 километров оптоволоконных линий связи. Они проложены в кабельной канализации поселка, что позволяет снизить риск повреждения инфраструктуры в результате погодных условий и работы крупногабаритной техники. Размещение линий связи под землей позволяет значительно увеличить срок их службы и сократить издержки эксплуатации. Проект был реализован за счет собственных средств оператора. Несмотря на сложные климатические условия и рельефные особенности Красноармейского района, связисты компании построили оптическую магистраль всего за три месяца.

Современные технологии доступны для всех юридических лиц. Предприятия уже подключают самые современные цифровые услуги — «Виртуальная АТС», «Виртуальный ЦОД», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «Информационная безопасность».

«Строительство оптики к удаленным населенным пунктам — комплексная, часто непростая задача. Для обеспечения единственного населённого пункта Востокского городского поселения линии связи прокладывались через лесные массивы, сквозь сопки и болота, часто — при чрезвычайно суровой погоде. Появление скоростного интернета — это важный шаг к повышению качества жизни в поселке. Теперь почти четыре тысячи человек, проживающие в Востоке, не покидая населенный пункт, смогут записаться на прием к врачу, воспользоваться госуслугами. В этом году мы продолжим работу по строительству оптики в малых населенных пунктах края», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

К интернету подключены социально-значимые объекты поселка, среди которых «Средняя общеобразовательная школа №31», «53 пожарная часть по охране пгт. Восток 12 отряда противопожарной службы Приморского края» и Администрация Востокского городского поселения.

«С появлением интернета учителя нашей школы стали более эффективно выстраивать образовательный процесс. Теперь им доступны автоматизированные системы обучения, новые методики, дополнительные наглядные материалы. У школьников открыт быстрый доступ ко всем нужным в учебе интернет-ресурсам, тренингам и курсам, которые помогут определиться с будущей профессией и подготовиться к сдаче экзаменов»», — рассказала директор «Средней общеобразовательной школа №31» Зинаида Мазур.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]