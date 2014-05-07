Главе Следкома России пришлось вмешаться в расследование "заказного" убийства в Приморье

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи. В нем приняли участие руководители подразделений центрального аппарата, а также руководители и сотрудники территориальных следственных управлений, в чьем производстве находятся уголовные дела и материалы проверки, ставшие предметом внимания главы ведомства.

На прием к главе ведомства, в том числе, обратились заявители из Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК России, заявители из Приморского края недовольны ходом расследования уголовного дела об убийстве их родственника в октябре 2020 года. Брат погибшего уверен, что преступление носит заказной характер, так как потерпевший занимался бизнесом, связанным с автошколами. По уголовному делу до сих пор никому не предъявлено обвинение.

Александр Бастрыкин заслушал доклад подчиненных о ходе его расследования. Сотрудники регионального подразделения представили версии произошедшего, результаты проведенных экспертиз и план работы по раскрытию преступления. Председатель СК России остался недоволен работой территориального следственного органа, в том числе затягиванием сроков предварительного следствия. Он поручил назначить служебную проверку в отношении сотрудников, причастных к расследованию, в том числе в отношении следователя и криминалиста, которые на время проверки будут отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По решению главы СК России уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства. К расследованию уже подключились сотрудники Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. В семье погибшего осталось трое детей, в связи с этим Александр Бастрыкин выразил готовность оказать вдове содействие в разрешении социально-правовых вопросов при необходимости.

В завершение приема граждан Александр Бастрыкин потребовал в ближайшее время доложить результаты по всем озвученным уголовным делам и проверкам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]