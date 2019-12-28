Зампред Сбера: мы создаем инновационные устройства, задавая стандарты индустрии

Сбер постоянно меняется: инновации используются во всех его сервисах и точках контакта с клиентами, и даже такая "традиционная" услуга, как банкоматы, — не исключение, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на ТААС.

Как трансформируется крупнейшая в стране сеть устройств самообслуживания Сбера и что это дает клиентам с точки зрения скорости, удобства и безопасности — об этом рассказал председателя правления Сбербанка Сергеем Мальцевым.

— Сергей Александрович, какие изменения произошли в банкоматной сети Сбера за прошлый год?

— Я бы выделил два основных направления нашей работы. Первое — внедрение в сеть принципиально новых устройств. Сейчас уже 62% нашей сети составляют банкоматы с функцией рециркуляции наличных — они удобнее и быстрее предшественников в части внесения наличных. За последние годы количество инноваций в таком, казалось бы, традиционном виде устройств существенно увеличилось. Поэтому для нас это непрерывный путь постоянных улучшений и критического переосмысления каждого элемента устройства.

В прошлом году мы представили на СберКонф наши новые банкоматы. Это уникальная разработка, в которой каждый элемент выверен с точки зрения функциональности и дизайна. Мы уже начали размещение этих устройств и видим очень позитивную реакцию наших клиентов.

Второе — внедрение новых способов идентификации. В 2018 году мы запустили в нашей банкоматной сети бесконтактное обслуживание, став крупнейшей сетью банкоматов с NFC в мире. Причем мы не только закупали новые устройства с бесконтактными считывателями, но и оборудовали ими уже имевшийся парк. И сегодня бесконтактное обслуживание уже стало стандартом индустрии. А в прошлом году мы начали в тестовом режиме внедрять биометрические технологии.

Безусловно, важным вызовом прошлого года было обеспечение работы сети в условиях пандемии. Мы уделили особое внимание работе банкоматной сети и смогли обеспечить бесперебойную работу и высокий уровень сервиса для клиентов.

— Сейчас люди все реже пользуются наличными — наблюдаете ли вы этот тренд в своей сети продаж?

— Да, такой тренд есть. Впрочем, мы и сами приложили немало усилий, когда во время пандемии объясняли людям, что цифровые каналы и безналичные расчеты наиболее безопасны, ведь главной задачей на тот момент было сохранить здоровье наших клиентов. Сегодня мы постоянно анализируем поток клиентов с помощью различных алгоритмов и поэтому можем с высокой точностью определить оптимальное количество устройств в каждой локации.

— Возможно, в перспективе люди полностью перейдут на бесконтактные платежи. Какое место в этом новом мире будет занимать банкоматная сеть?

— Пока существуют наличные деньги, мы будем предоставлять наиболее удобный способ доступа к ним. При этом местоположение устройств и их состав будут определяться исходя из востребованности услуг в конкретной точке.

— Какими технологическими новинками оснащены ваши современные банкоматы?

— Это, во-первых, бесконтактные технологии. Во-вторых, современные банкоматы, как я уже говорил, работают быстрее. Они позволяют вносить и выдавать до 300 купюр за операцию.

Уже нормой для нас стал персональный главный экран, на котором мы сразу предлагаем пользователю снять его "любимые" суммы и провести наиболее частые операции. Это экономит его время.

Используемые в наших устройствах технологии помогают клиентам решать житейские проблемы. К примеру, если вы забудете карту в нашем банкомате, мы обязательно пришлем вам сообщение об этом и пригласим в офис забрать карту. У нас много уникальных технологических решений, которые позволяют решать и другие сбойные ситуации. Благодаря комплексу мер и фокусу команды на качестве мы видим постоянное улучшение уровня клиентской удовлетворенности.

Нововведения облегчают и работу внутренним службам банка. Сбер первым в мире реализовал технологию, которая позволяет проводить инкассацию без открытия сейфа. Это существенно упрощает процесс инкассации, делает его более безопасным и быстрым.

— Как вы планируете развивать банкоматную сеть в этом году?

— Мы продолжим обновление сети новейшими устройствами, созданными специально под потребности наших клиентов. Помимо технологической начинки и внешнего вида, запланировали также ряд инноваций в интерфейсе, которые еще больше упростят использование устройств и повысят скорость проведения операций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]