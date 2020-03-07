Телеграм-канал СберИнвестиции в помощь инвестору

Сбер предлагает удобный инструмент для начинающих и опытных инвесторов – канал CберИнвестиции, который работает в социальной сети Telegram. В его основе — инвестиционная аналитика от лучшей команды аналитиков по российскому рынку — SberCIB Investment Research. В телеграм-канале публикуются утренний и вечерний обзоры рынков, новости и календарь значимых событий, инвестиционные идеи и комментарии аналитиков, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Читателям канала также доступны обучающие форматы и лайфхаки от платформы «Инвестиции. Доходчиво» и экспертов СберИнвестиции, с рассказом о продуктах и новостях брокерского обслуживания, рынка ПИФов и доверительного управления, анонсами вебинаров и прямых линий с эмитентами.

Иван Сиворакша, директор управления глобальных рынков Дальневосточного Сбербанка: «Сегодня мы видим большой интерес населения к инвестиционным продуктам. Только за прошлый год число частных инвесторов в Дальневосточном Сбербанке выросло в 2,5 раза и достигло более чем 120 тысяч человек. Телеграм-канал будет полезен как начинающим инвесторам, которым важно обучиться работе с инструментами, так и уже более опытным, которым интересны тренды инвестиционного рынка и лайфхаки экспертов».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]