Первые по «Марусе»: Приморский край стал лидером среди дальневосточных регионов по количеству пользователей умной колонки

С июля 2020 года — даты старта продаж «Капсулы» от Mail.ru Group в розничной сети и цифровых каналах «Ростелекома» на Дальнем Востоке — в регионе приобрели более 1600 умных колонок. 27% покупок совершили жители Приморского края, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ростелеком».

Умная колонка «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» — это многофункциональный гаджет для всей семьи. Она поможет в поиске информации, поставит будильник или включит радио. Устройство пригодится в управлении датчиками «Умного дома» и видеосервисом Wink от «Ростелекома». К примеру, пользователь может голосом включать любимые фильмы и сериалы, переключать телеканалы и менять громкость в приложении Wink, а также изменять освещение комнат или следить за электроприборами. Колонка интегрирована с сервисом «ВКонтакте», что позволяет владельцу слушать музыку из своих плей-листов или сборников друзей. Дополнительный бонус для меломанов: «Капсула» стала первым устройством в России, поддерживающим музыкальную платформу Spotify. Детям гаджет расскажет интерактивные сказки, споет колыбельную на ночь или включит приятный шум для сна. Еще «Капсула» может подстраиваться под сюжет сказки, которую ребенку читают родители, и с помощью распознавания речи добавлять в повествование фоновые звуки, подходящие по сюжету: от завывания ветра до рыка дракона.

Разработчики колонки уделили особое внимание качеству звука: коэффициент его искажения сведен к минимуму, а фронтальное расположение динамиков дает детальное и четкое звучание. Также в гаджет встроены шесть цифровых микрофонов, которые позволяют распознавать речь на расстоянии до семи метров и даже при шуме в помещении.

«Лидерство Приморья по числу пользователей умной колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» показало, что жители нашего края готовы окружать себя высокотехнологичными гаджетами, которые делают повседневную жизнь более комфортной и удобной. И речь не только про Владивосток — в тройке населенных пунктов также Уссурийск и Находка. Пик покупок в Приморском крае пришелся на новогодние праздники, когда гаджет дарили и детям, и взрослым» – отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Питается устройство от электросети и поддерживает технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi и Bluetooth.

Узнать подробнее о функциях умной колонки, заполнить заявку на покупку «Капсулы» с доставкой на дом можно на сайте https://primorye.rt.ru/capsula и по телефону 8 800 100 08 00.

Также приобрести гаджет можно в офисах продаж «Ростелекома».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]