Состоялось годовое Общее собрание акционеров Сбербанка по итогам 2020 года

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф в видеообращении к акционерам рассказал о ключевых результатах работы банка в 2020 году, напомнил о принятой новой Стратегии 2023 и обозначил основные направления ESG-трансформации Сбера, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Как отметил Президент Сбербанка, за прошлый год Сбер заработал 760 млрд рублей чистой прибыли. Это хороший результат в мировом контексте: по объёму прибыли Сбер — первый среди банков Европы и десятый — в мире.

С самого начала кризиса банк запустил программу оптимизации расходов. В результате это позволило даже нарастить эффективность: соотношение расходов к доходам в 2020 году сократилось до рекордно низкого уровня — 34,6%. Герман Греф подчеркнул, что рентабельность капитала по итогам 2020 года превысила 16% и это очень достойный результат для кризисного периода.

В 2019 году Сбер заплатил рекордные для России дивиденды — 422,4 млрд рублей. Таким образом, всего за три года реализации Стратегии 2020 Сбер выплатил 1,055 трлн рублей в виде дивидендов.

В этом году было принято решение сохранить размер дивидендов на уровне прошлого года. Акционеры получат 422,4 млрд рублей (56% чистой прибыли от МСФО), или 18,7 рубля на одну акцию. В дальнейшем, согласно Дивидендной политике до 2023 года, Сбер планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли.

По словам Грефа, одной из важнейших вех 2020 года стал запуск нового бренда — Сбер. Это отразило переход Сбербанка от построения исключительно финансового бизнеса к созданию экосистемы вокруг потребностей клиента. Экосистема Сбера оказалась особенно востребованной в период самоизоляции, когда выросла роль онлайн-сервисов. В результате выручка всех нефинансовых бизнесов за прошлый год выросла в несколько раз и составила 71 млрд рублей.

Президент Сбербанка подчеркнул, что построение интегрированной экосистемы — одна из ключевых задач Стратегии развития до 2023 года. Сбер верит, что будущее — за экосистемами, так как их создание помогает напрямую соединить потребителей и производителей, исключает из процесса посредников, ведёт к снижению цен и повышает уровень удовлетворённости клиентов.



"2020 год был важным для работы ПАО Сбербанк. Была и смена основного акционера, им стало Правительство, была утверждена новая стратегия до 2023 года, был принят новый кодекс корпоративного управления, дивидендная политика. Много было сделано нового, того, что двигает Сбербанк и Группу Сбер," - отметил Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета Сбербанка. - "Мы вместе теперь говорим не о Сбербанке, а о Группе Сбер. Для чего была создана экосистема? Чтобы дать новые сервисы, новые возможности для клиентов Сбербанка, создать новые условия работы, повысить качество услуг, которые предоставляет как Сбербанк, так и те сервисы, которые входят в экосистему. Это делается в первую очередь для клиентов, для людей, которые работают с Группой Сбер. Мы в Правительстве считаем, что развитие сервисов, которые идут на пользу людям – абсолютно правильное направление".

В финальной части своего выступления Герман Греф рассказал, что Сбер присоединился к глобальным ESG-инициативам под эгидой ООН и начал собственную системную ESG-трансформацию по трём направлениям: снижая собственное влияние на окружающую среду; помогая своим клиентам в ESG-трансформации бизнеса, консультируя их по вопросам управления экологическими и социальными рисками; развивая «зелёное» финансирование.

"В рамках новой стратегии перед Сбером стоят значительные вызовы — и я совершенно убеждён, что все они нам по силам. Мы прошли большой путь от неповоротливого банковского динозавра к одной из самых технологичных компаний мира, но наш путь только начинается. Я благодарю всех наших акционеров, включая Правительство Российской Федерации, за веру в команду Сбера и поддержку нашей стратегии", - подчеркнул Герман Греф.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]