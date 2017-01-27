Константин Шестаков: Работа в сфере дорожного хозяйства должна в итоге благоприятно сказаться на жизни горожан

И. о. главы Владивостока Константин Шестаков встретился с дорожными службами города и поручил усилить работу по ремонту дорог, контролю за подрядчиками, восстановлению по гарантийным обязательствам, ликвидации очагов аварийности, проектированию транспортных развязок и обеспечению проездов к участкам, выданных многодетным семьям, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

На большое совещание, посвященное вопросам ремонта и содержания дорожной инфраструктуры краевой столицы и. о. главы города пригласил специалистов управления дорог и благоустройства, муниципальных дорожных предприятий «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока».

Специалисты доложили о проделываемой работе по ремонту дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также благодаря субсидиям и средствам правительства Приморья и средств городского бюджета. Это не только ремонт дорог, но и обустройство тротуаров, ликвидация очагов аварийности, проектирование транспортных развязок, реконструкция, текущее содержание городских пространств и многие другие вопросы.

«Мы проанализировали свод обращений граждан, и львиная доля жалоб – это дороги. Работа в сфере дорожного хозяйства в итоге должна благоприятно сказаться на жизни жителей города Владивостока», – подчеркнул Константин Шестаков.

Он поручил пересмотреть вопросы подготовки документации и самого производства работ, а также контроля за работой подрядчиков и восстановления по гарантийным обязательствам. Особое внимание должно быть уделено абсолютно всем вопросам сферы, в том числе и приведению в нормативное состояние пешеходных переходов, особенно у школ.

«Президентом была поставлена задача по приведению в нормативное состояние переходов, ведущих к школам. Но ни один из переходов в прошлом году не был приведён в нормативное состояние. Об этом свидетельствует статистика. Эта работа должна быть усилена», – поручил исполняющий обязанности главы Владивостока.

Сотрудники управления дорог и благоустройства доложили, что в этом году первые 100 из 600 переходов вблизи образовательных учреждений будут нанесены с помощью термопластика – более долговечного, нежели краска.

«Термопластик более дорогой, но более стойкий материал. Поэтому первые 100 переходов вблизи школ нанесём пластиком. В дальнейшем этот опыт будет продолжен», – сказал заместитель главы города – начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Отметим, что во Владивостоке сейчас по десяткам адресов ремонтируют дороги, подпорные стены, лестницы, тротуары и другие объекты городской инфраструктуры. Специалисты усилят контроль за производством работ и планированию мероприятий в сфере дорожного хозяйства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]