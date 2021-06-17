Во Владивостоке систему уличного освещения будут реконструировать на основе ГЧП

Государственно-частное партнёрство развивают в краевой столице. Уже в ближайшее время в городе благодаря сотрудничеству сразу нескольких коммерческих компаний и администрации реализуют пилотный проект по обустройству и замене системы освещения на одном из участков, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В дальнейшем этот опыт будут развивать. Применение новых технологий в работе позволит сделать город более освещенным, при этом снизив энергозатраты. Предстоящие мероприятия обсудили 16 июня, на совещании под руководством и. о. главы Владивостока Константина Шестакова.

В мэрии собрались представители энергокомпаний, которые будут работать в городе на основе государственно-частного партнёрства, специалисты муниципального предприятия «Владивостокское предприятие электрических сетей» и сотрудники управления топливно-энергетического комплекса. Отмечается, что заняться работой по реконструкции наружного освещения в краевом центре на условиях государственно-частного партнёрства готовы сразу несколько компаний. Среди них – «ТехЭлектроТорг» и «Торговый дом «Ферекс». Также заинтересованность высказала одна московская компания. Кто из них будет реализовывать проект по реконструкции системы уличного освещения приморской столицы, станет понятно после проведения соответствующих открытых электронных аукционов, в которых смогут принять участие все заинтересованные лица.

Константин Шестаков подчеркнул, что подобное сотрудничество на основе ГЧП помогает оперативно решать ряд важных городских вопросов, а установка новых современных светильников и ламп позволит сделать город более освещённым, сократив при этом затраты на электроснабжение.

Специалистам предстоит провести энергоаудит и определить основные векторы предстоящей работы. Так, уже сейчас сообщается, что в городе предстоит провести большую работу не только по реконструкции существующей системы освещения, но и строительству новых линий. Ярче и освещённее должны стать дороги, а в спальных районах, вблизи жилых домов свет будут делать немного приглушенным, чтобы фонари не светили в окна и не мешали спать.

«Установленное на больших магистралях города освещение в большинстве случаев не соответствуют требованиям. Фонари на них не всегда освещают всю проезжую часть, как это необходимо. В данном случае требуются, конечно, более масштабные работы – переустройство опор. В других же случаях можно будет обойтись заменой ламп и плафонов. Новое оборудование позволит сделать систему уличного освещения в городе более эффективной, энергосберегающей и долговечной», – отметил Максим Прохоренко, руководитель компании «Торговый дом «Ферекс».

Руководитель компании «ТехЭлектроТорг» Анна Конко в свою очередь добавила, что они готовы приступить к реализации пилотного проекта уже в ближайшее время. Сейчас рассматриваются адреса, на которых и проведут работы по реконструкции.

Отметим, что по сообщениям специалистов во Владивостоке требуется заменить на новые и современные 19 тысяч светильников в разных районах. После получения результатов энергоаудита и реализации пилотного проекта в городе планируется начать масштабные работы по реконструкции системы уличного освещения. Основные мероприятия запланируют на 2022 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]