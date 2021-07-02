Памятные мероприятия прошли во Владивостоке в День города

2 июля 1860 года был основан Владивосток. Сегодня любимый многими город у моря отмечает свое 161-летие. Череда мероприятий в день рождения дальневосточной столицы началась с памятных акций, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В торжественных мероприятиях приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, председатель краевого законодательного собрания Александр Ролик, председатель думы города Андрей Брик, и. о. главы Владивостока Константин Шестаков и другие почетные гости.

В этот день особое внимание – заслугам первооткрывателей Владивостока. Участники возложили цветы к памятнику генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского. Именно он в 1859 году выбрал Золотой Рог для основания военного поста и придумал название будущему городу – Владивосток.

Продолжились памятные мероприятия около исторического здания «Серая лошадь» на улице Алеутской, где расположен памятник первому гражданскому жителю и старосте Владивостока Якову Семенову. После этого участники возложили цветы к стеле «Владивосток – город воинской славы» на центральной площади.

Отметим, что праздничные мероприятия в честь Дня города продолжатся в субботу, 3 июля:

Артисты и творческие коллективы поздравят жителей Владивостока с Днем города. Мобильные бригады проедут по 50 адресам, где исполнят музыкальные номера.

Как отмечают организаторы – управление культуры администрации Владивостока, такой формат был выбран, чтобы соблюсти предписания Роспотребнадзора, а именно масочный режим и социальную дистанцию. Для горожан выступят солисты «Арт-студии «Аван-сцена», артисты творческого объединения «Наши голоса», исполнители Игорь Волков, Вячеслав Кузьминов и Эльвира Чекалина, Антонина Токликишвилли, Мария Петришина, Андрей Ягин и Николай Ивановский.

Начало мероприятий в 12 часов.

Отметим, что также в этот день мероприятия пройдут и на нескольких локальных площадках. На каждой точке будут работать волонтёры, их задача – раздать защитные маски горожанам, у которых не окажется с собой средств индивидуальной защиты.

Так, в 12 часов в залах музея современного искусства «Артэтаж» откроется тематическая фотовыставка «Посмотри на Владивосток». Полюбившийся многим горожанам конкурс вновь собрал лучшие фотографии. Ознакомиться с фотолетописью современного города могут все желающие при условии соблюдения масочного режима. Продлится выставка до 31 июля.

Также в 12 часов жителей Владивостока приглашают в Адмиральский сквер на «Бодрую субботу». Каждый желающий здесь сможет почувствовать себя звездой и вместе с артистами исполнить популярные песни. Мероприятие организует министерство культуры и архивного дела Приморского края.

В Театральном сквере по уже сложившейся доброй традиции в этот день будут звучать песни Владимира Высоцкого, а также композиции, посвященные легендарному артисту. Начало в 13 часов.

Еще одно мероприятия состоится на водной станции ТОФ. Здесь все желающие с 12 до 16 часов смогут принять участие в мастер-классе по рисованию на камнях.

«К сожалению, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки от общегородского концерта и других массовых активностей пришлось отказаться. Но совсем оставить город без праздника мы не смогли, поэтому было принято решение провести несколько локальных мероприятий. Просим всех горожан соблюдать такие меры предосторожности, как социальная дистанция и масочный режим», – отметили в управлении культуры администрации Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]