Управленческая команда Владивостока разработала новую стратегию развития города

Управленческая команда Владивостока в рамках образовательной программы ВЭБ.РФ и бизнес-школы «Сколково» разработала новую стратегию развития города до 2050 года. Ее главная цель – улучшить качество жизни горожан и сменить основной фокус позиционирования Владивостока с города-порта на дальневосточный финансовый центр с европейской культурой. Об этом стало известно по итогам сессии «Изменяя Владивосток», которая прошла в рамках бизнес-миссии группы ВЭБ.РФ на Дальний Восток, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Команда Владивостока в составе мэра города, двух его заместителей, первого вице-губернатора Приморского края, замминистра строительства – главного архитектора проходит программу для 100 крупнейших городов России с июля прошлого года. За это время управленцы сформировали новую стратегию, которую вместе с экспертами на площадке «Сколково» наполняют реальными проектами.

«При разработке стратегии мы определили несколько основных проблем, которые предстоит решить. Это недостаточное развитие транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, высокая изношенность инженерных сетей, экология, отсутствие развитых общественных территорий», – сказал член управленческой команды Владивостока, заместитель главы администрации Азат Ислаев.

В новую стратегию развития Владивостока до 2050 года вошли модернизация общественного транспорта и строительство кольцевой автодороги, модернизация системы ЖКХ, строительство новых жилых микрорайонов на острове Русский и на острове Елены, реновация заброшенных территорий, строительство арендного жилья. Кроме того, будет проведено масштабное благоустройство парка Минного городка. В части развития спорта планируется строительство трех международных центров: по хоккею, экстремальным видам спорта и теннису.

«Сегодня ведется активная работа по интеграции возможностей ВЭБ.РФ в благоустройство «сердца города» – парка Минного городка. Этот проект долгожданный для горожан и приоритетный для развития города, как столицы Дальнего Востока. На обсуждении - проекты набережных и пляжей города. Уникальность территории, расположение и экономические показатели выделяют Владивосток и Приморский край как эффективную площадку для инвестиций», – отметил Азат Ислаев.

«Мы видим большую перспективу в сотрудничестве с институтами группы ВЭБ.РФ. В ближайшие годы Владивосток должен стал лучше и комфортнее, уже в течение года мы должны показать хорошие, наглядные результаты. Наша команда перенимает лучшие практики России, и мы готовы их внедрять в нашем городе», – подчеркнул и. о. главы Владивостока Константин Шестаков.

Для справки

Программа подготовки управленческих кадров 100 крупнейших российских городов разработана в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration) и является уникальным образовательным проектом международного уровня. Она создана по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления «Сколково» в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической школой.

Основная цель программы – улучшение качества жизни в городах благодаря реализации инвестиционных проектов в различных сферах городской экономики. На площадке «Сколково» участники знакомятся с передовым опытом развития российских и зарубежных городов, а также вместе с экспертами разрабатывают стратегии развития своих территорий и наполняют их реальными проектами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]