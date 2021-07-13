«Восточный Порт» презентовал историко-краеведческий альманах «Мой Врангель – моё вдохновение!»

Презентация историко-краеведческого альманаха «Мой Врангель ­– моё вдохновение!», который посвящён 160-летию открытия бухты Врангеля залива Находка, состоялась в клубе «Активное долголетие», открытого Фондом «Восточный Порт». Иллюстрированное широкоформатное издание стало итогом одноимённого конкурса, впервые организованного в минувшем году Фондом в рамках реализации программы социального развития «Историческое наследие», сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

В создании уникальных трудов – исторических очерков, краеведческих исследований и эссе, основанных на архивных материалах и воспоминаниях, приняли участие творческие, любознательные и неравнодушные люди от 9 до 80 лет, влюблённые в свою малую родину. Лучшие работы, решением жюри, заняли достойное место в новом альманахе.

Собравшихся в клубе авторов статей альманаха и краеведов, многие из которых являются членами Русского географического общества и общественного объединения «Находкинский родовед», со знаменательным событием поздравила председатель Попечительского Совета Фонда «Восточный Порт» Ляна Щербакова, отметившая особенную красоту побережья бухты Врангеля и то, что и люди, которые здесь живут, тоже особенные – искренние, открытые, целеустремленные, ценящие красоту и первозданность этого места.

"Издание альманаха «Мой Врангель – моё вдохновение!» дает широкую возможность людям разного возраста проявить себя в краеведческих исследованиях и уникальную возможность написать самим историю нашей малой родины, которую будет изучать подрастающее поколение. Фонд «Восточный Порт» планирует сделать конкурс творческих работ о Врангеле и его жителях доброй и знаковой для этих мест традицией", – подчеркнула известный краевед, автор одной из работ нового издания, член Попечительского Совета Фонда «Восточный Порт» Ирина Бальзина. – "Книга предназначена для широкого круга читателей – мы передадим её в школьные и муниципальные библиотеки, музеи Находки и Владивостока. Отрадно, что благодаря «Восточному Порту» первый краеведческий альманах «Мой Врангель – мое вдохновение» родился, увидел свет и ждет своего читателя. И очень приятно осознавать, что так много людей любят свою малую родину и трепетно хранят память о ней".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]