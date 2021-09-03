Во Владивостоке почтили память погибших в годы Второй мировой войны

Сегодня в дальневосточной столице прошли памятные мероприятия, посвященные 76-летию со дня окончания Второй мировой войны. По уже сложившейся традиции ветераны, почётные гости и общественники почтили память погибших героев минутой молчания и возложением цветов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Начались мероприятия во Владивостоке с Гайдамакского сквера. Отдать дань уважения погибшим на полях сражений приморцам пришли главный федеральный инспектор по Приморскому краю Сергей Грызыхин, вице-губернатор Приморского края, заместитель председателя правительства Антон Волошко, председатель думы города Андрей Брик, заместитель главы Владивостока Константин Стоценко, ветераны, военнослужащие, депутаты и общественники.

Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания, к памятнику и братской могиле моряков Тихоокеанского флота возложили венки и цветы.

После этого участники мероприятия отправились к монументу морякам Торгового флота, где также прошло памятное мероприятие.

Следующей точкой стала стела «Владивосток – город воинской славы» на центральной площади. Ветераны, военнослужащие, почётные гости и общественники также возложили к стеле венок и алые гвоздики.

Завершающим стало мероприятие у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Здесь к участникам акции присоединились жители и гости Владивостока, а также воспитанники патриотических клубов города.

Завтра, 4 сентября, на набережной Спортивной гавани пройдёт мероприятие «Дни мира на Тихом океане», посвященное 76-летию окончания Второй мировой войны. Жителей и гостей города ждут фестиваль уличного кино, концертные программы и многое другое.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]