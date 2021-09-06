Итоги ВЭФ-2021: модернизация общественного транспорта, возрождение Минного городка, строительство Центра боевых искусств

В минувшие выходные во Владивостоке завершился VI Восточный экономический форум. На этот раз центральной темой международного события стало исследование новых возможностей Дальнего Востока в меняющемся мире. За три дня работы было проведено более 70 деловых мероприятий, заключено более сотни соглашений, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Что принесет VI Восточный экономический форум столице Дальнего Востока и о каких проектах удалось договориться – в нашем обзоре.

Возрождение парка Минного городка

В целях реализации проекта по развитию парка Минного городка в первый день ВЭФ администрация Владивостока заключила четырехстороннее соглашение с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и «ИнфраВЭБ».

Документ подписали заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, глава Владивостока Константин Шестаков, заместитель председателя государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Артём Довлатов и генеральный директор АО «ИнфраВЭБ» Денис Ноздравчев.

В рамках сотрудничества стороны проведут работу с потенциальным концессионерами, просчитают коммерческую окупаемость проекта реконструкции парка Минного городка, а также проработают вопросы привлечения потенциальных арендаторов и иных коммерческих пользователей парка.

«Мы знаем, как ждут жители города возрождения парка, ежедневно получаем вопросы и сообщения на эту тему, очень заинтересованы в реализации проекта, поэтому будем делать все возможное, чтобы изыскивать средства и по возможности ускорить работы. Сейчас достигнута договоренность о том, что Минвостокразвития и ВЭБ.РФ помогут нам в этом вопросе», – отметил Константин Шестаков.

Развитие цифровых сервисов

Соглашение, направленное на решение социально-экономических задач, поддержку системы безналичных платежей, дальнейшее развитие финансовой сферы и цифровых сервисов, инфраструктуры предоставления гражданам муниципальных услуг в электронной форме, заключили глава Владивостока Константин Шестаков и председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Андрей Черкашин.

В документе обозначены такие области сотрудничества, как управление городским хозяйством с использованием современных цифровых технологий, внедрение элементов «Умного города», реализация инвестиционных проектов в промышленном производстве, торговле, туризме, электроэнергетике, на транспорте.

По словам главы города Константина Шестакова, сотрудничество с крупнейшим финансовым институтом, который в последние годы продвинулся в цифровых технологиях, должно стать дополнительным инструментом для развития Владивостока.

Модернизация общественного транспорта

Реконструкция и строительство инфраструктуры общественного транспорта, обновление автобусного парка и подвижного состава электротранспорта, создание единого оператора и интеллектуальной транспортной системы (ИТС), развитие безналичных способов оплаты проезда – все эти пункты включены в соглашение о сотрудничестве по комплексному развитию систем общественного транспорта во Владивостоке.

Документ подписали заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов, заместитель председателя правительства Приморья Михаил Петров и глава Владивостока Константин Шестаков.

«В рамках соглашения планируется модернизировать трамвайные пути, развивать троллейбусные маршруты, сделать из троллейбуса магистральный транспорт, который свяжет отдаленные районы с центром города, - обозначил Константин Шестаков. – Электрический транспорт развивается во всем мире, и для Владивостока это также актуально. Будем обновлять парк – как трамваев и троллейбусов, так и автобусов. Продолжим развивать и электробусы. Для реализации проектов прорабатывается вариант концессионного соглашения».

Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения

В рамках Восточного экономического форума также было заключено трехстороннее соглашение по модернизации и повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения Владивостока.

С целью обеспечения надежного и безаварийного теплоснабжения потребителей Владивостока ПАО «РусГидро», правительство Приморского края и администрация Владивостока договорились разработать программу модернизации и повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения, рассмотреть меры поддержки, необходимых для эффективного функционирования единой теплоснабжающей организации.

Также будет рассмотрена передача муниципальных тепловых сетей в концессию Дальневосточной генерирующей компании.

Развитие российско-итальянского экономического и культурного сотрудничества

Этой теме было посвящена рабочая встреча главы Владивостока Константина Шестакова и председателя совета директоров итальянского банка «Интеза» Антонио Фаллико, которая состоялась в рамках деловой программы Восточного экономического форума.

В ходе диалога стороны договорились организовать бизнес-миссию представителей малого бизнеса во Владивосток, чтобы предприниматели смогли познакомиться с регионом и его возможностями, завести партнерские и дружеские связи с коллегами из Приморья. Кроме того, были рассмотрены пути расширения информации о Владивостоке и возможностях ведения здесь бизнеса для итальянских предпринимателей.

Затронули стороны и развитие связей в области искусства – одна из идей, к примеру, – выступление оперной звезды из Италии на Приморской сцене Мариинского театра. По мнению г-на Антонио Фаллико, этот вопрос, безусловно, заслуживает внимания.

Центр боевых искусств в микрорайоне Снеговая падь

Соглашение о строительстве Центра боевых искусств подписали глава Владивостока Константин Шестаков, первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов и президент фонда «Стратегия будущего» Станислав Неверов.

Проект большого спортивного комплекса включает в себя дворец единоборств, где можно заниматься дзюдо, айкидо, ушу, киукусункай, тайским боксом, самбо и многими другими боевыми искусствами, две арены для проведения турниров, современные тематические спортивные залы, бассейн, оздоровительный центр, кабинеты спортивного массажа. Перед дворцом будет устроена парковая зона в японском стиле.

Как уточнили в Газпромбанке, планируемая сумма инвестиций в проект составляет 2,3 миллиарда рублей, срок реализации – 2021-2023 годы.

Глава Владивостока подчеркнул, что на данный момент в микрорайоне Снеговая Падь нет крупных спортивных объектов, поэтому такой центр боевых искусств станет настоящим подарком для жителей города.

«В перспективе комплекс может стать базой для проведения соревнований международного уровня во Владивостоке, а также местом для подготовки спортсменов со всей России к предстоящим соревнованиям на территории Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)», – отметил Константин Шестаков.

Владивосток – площадка для проведения международных спортивных игр «Дети Азии»

В рамках VI Восточного экономического форума также состоялась презентация заявки на проведение летних международных спортивных игр «Дети Азии-2022» во Владивостоке. Соответствующее решение будет приниматься в ближайшее время в Правительстве РФ.

«У нас есть хороший опыт проведения международных мероприятий на высоком уровне. Администрация Владивостока готова оказать содействие в организации и проведении международных спортивных игр «Дети Азии», – подчеркнул Константин Шестаков.

Глава Владивостока также обратился к президенту Международного комитета игр «Дети Азии» Владимиру Максимову с просьбой дополнить спортивные игры «Дети Азии» не олимпийскими видами спорта.

«У нас есть три дисциплины, в которых Владивосток достаточно силен: это игра го, кудо и киокушин. Хотелось бы, чтобы ребята из этих сфер смогли принять участие в мероприятиях международного уровня», - уточнил Константин Шестаков.

Президент Международного комитета игр «Дети Азии» отметил, что предложение главы Владивостока будет обязательно рассмотрено.

Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся каждые четыре года с 1996 года под патронажем Международного олимпийского комитета. Они охватывают весь Азиатский континент, а также некоторые страны Европы.

Планируется, что в Приморье на летние игры «Дети Азии» приедут 2,5 тысячи участников из 45 стран и регионов Азии. Игры пройдут на 10 соревновательных объектах.

«Инвестиционных соглашений, подписанных в этом году в рамках Восточного экономического форума, достаточно много. И все они имеют крепкое основание для их реализации. Мы должны ставить перед собой амбициозные цели и последовательно к ним идти», – подвел итоги Константин Шестаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]