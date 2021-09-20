Константин Шестаков: Поможем организовать работу специалиста МФЦ на острове Попова

Администрация Владивостока обратится в правительство Приморского края с предложением организовать на острове Попова регулярный прием граждан специалистом Многофункционального центра (МФЦ). Об этом сообщил глава города Константин Шестаков во время рабочего визита на островные территории, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

С просьбой посодействовать в открытии на острове Попова отдела предоставления государственных и муниципальных услуг к главе города обратились местные жители. Как отметил Константин Шестаков, на сегодняшний день уже найден свободный оборудованный кабинет, где специалист МФЦ мог бы принимать граждан. Следующий шаг – направление обращения в правительство Приморского края.

Также совместно с правительством региона городские власти намерены рассмотреть возможность создания на острове Попова скейт-парка.

«По инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко в регионе запущен проект по созданию 50 скейт-парков. И, так как эта идея очень понравилась юным жителям острова, мы хотели бы включить эту островную территорию в реализацию проекта», – отметил Константин Шестаков, уточнив, что специалистами мэрии также прорабатывается возможность организации катка на острове в зимнее время.

Кроме того, будут учтены пожелания детей в вопросе обновления материально-технической базы школы. А именно речь идет о приобретении новых компьютеров для кабинета информатики. К слову, перед началом учебного года в местной школе был проведен ремонт. В учебном заведении заменили окна на лестничных маршах, привели в порядок туалеты на втором и третьем этажах, отремонтировали пожарный выход.

Константин Шестаков также рассказал, что в следующем году на острове планируется строительство вокзала прибрежных сообщений модульного типа. Продолжаются работы по проектированию нового пирса.

Отметим, что в прошлом году на острове Попова появился благоустроенный сквер, а также первые два километра экотропы. Кроме того, для удобства местных жителей были смонтированы шесть остановочных павильонов.

С рабочим визитом глава Владивостока посетил и остров Рейнеке. Болевая точка этой островной территории – несвоевременный вывоз мусора. По поручению Константина Шестакова в ближайшее время здесь оборудуют контейнерную площадку, отвечающую всем санитарным нормам, а также проработают вопрос с трудоустройством рабочего, который будет поддерживать на этой территории чистоту и порядок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]