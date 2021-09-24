Администрация планирует закупить компьютеры для детей-инвалидов, обучающихся на дому

Вопросы создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения во Владивостоке обсудили на совещании под руководством главы города Константина Шестакова. В разговоре приняли участие председатель думы города Андрей Брик, представители общественных организаций инвалидов, специалисты мэрии, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

О том, какие меры принимаются, чтобы сделать городские улицы, общественные пространства, социальные объекты и жилые дома более удобными для маломобильных, незрячих, людей с нарушениями слуха – рассказали руководители различных городских служб. Основная часть мероприятий выполняется в рамках муниципальной программы «Доступная среда». Программа реализуется уже несколько лет и постоянно обновляется.

К примеру, в этом году завершаются работы по капитальному ремонту входной зоны и устройству пандуса в библиотеке № 6 на ул. Калинина. Складной пандус приобрели для библиотеки № 17 на ул. Иртышской. Здесь же выполнили ряд мероприятий, чтобы пользоваться библиотекой было удобнее людям с нарушениями зрения.

В ходе капитального ремонта библиотеки имени Чехова на пр. 100-летия Владивостока также предусмотрели целый комплекс мер для людей с дополнительными потребностями. Здесь и таблички с указателями шрифтом Брайля, и увеличитель текста, и компьютер с клавиатурой для слабовидящих, и киоск для выдачи книг с микролифтом.

В следующем году такая работа в учреждениях культуры будет продолжена.

Отдельная сфера – работа с детьми с ограниченными возможностями и их адаптация. В образовательных учреждениях Владивостока создаются условия для обучения детей с различными особенностями здоровья. Такие ребята могут пребывать в обычных детских садах и школах, работает и сеть специализированных учреждений.

Вопросы доступности зданий и объектов – также на повестке: пандусы, кнопки вызова помощников и другое оборудование постепенно появляется в образовательных учреждениях.

Часть ребят с инвалидностью обучается на дому – к ним приходят учителя. Константин Шестаков поручил специалистам мэрии изучить вопрос – сколько комплектов компьютерной техники, подключенной к Интернету, необходимо на сегодня, чтобы помочь таким детям получать дополнительные уроки дистанционно онлайн. Это наверняка расширит спектр знаний и возможностей.

Если говорить об оценке качества городской среды с точки зрения индекса доступности для людей с инвалидностью – во Владивостоке в этом направлении сделано немало. На многих городских улицах занижены бордюры на пешеходных переходах, смонтирована тактильная плитка. Подземные пешеходные переходы оборудованы пандусами, часть светофоров дополнена речевыми информаторами. В автобусах работают электронные панели с бегущей строкой, есть выдвижные пандусы.

Однако и работы в этом направлении еще очень много, поэтому реализация программы «Доступная среда» будет продолжаться.

Глава города поручил провести анализ городских территорий, общественных пространств, причем совместно с представителями организаций инвалидов – с целью определить, какие первостепенные меры нужно принять для удобства и повышения их доступности.

«Мы готовы продолжать сотрудничество с общественными организациями – и на этапе проектирования объектов, и на этапе приемки, - отметил Константин Шестаков. – Нам важно, чтобы Владивосток становился доступнее для каждого горожанина».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]