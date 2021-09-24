В октябре фонтаны Владивостока закроют «на зимовку»

Уже в следующем месяце во Владивостоке начнется консервация городского водного комплекса. На «зимовку» уйдут фонтаны на улице Адмирала Фокина, набережной Спортивной гавани, плавающий фонтан и водопад на Университетской набережной, а также светомузыкальный фонтан на центральной площади города, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как рассказали специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей, консервация фонтанов на улице Адмирала Фокина, набережной Спортивной гавани и Университетской набережной начнется уже 1 октября. Фонтаны выведут из рабочего режима, после чего произведут демонтаж конструкций. Потом все оборудование отправится на хранение, где пройдет профилактику и небольшой ремонт.

Светомузыкальный фонтан на центральной площади планируют отключить во второй половине октября. До тех пор он продолжит радовать гостей и жителей Владивостока в ежедневном режиме.

Режим работы светомузыкального фонтана:

Понедельник – Четверг

8:00-10:00 Динамический режим

10:00-11:00 Пауза

11:00-13:00 Динамический режим

13:00-14:00 Пауза

14:00-16:00 Динамический режим

16:00-17:00 Пауза

17:00-19:00 Детский режим

19:00-21:00 Динамический режим

21:00-21:30 Музыкальный режим

21:30-23:00 Динамический режим

Пятница – Воскресенье

8:00-10:00 Динамический режим

10:00-11:00 Пауза

11:00-13:00 Динамический режим

13:00-14:00 Пауза

14:00-16:00 Динамический режим

16:00-17:00 Пауза

17:00-19:00 Детский режим (струи бьют с малой силой)

19:00-21:00 Динамический режим

21:00-22:00 Музыкальный режим

22:00-23:00 Динамический режим

Один понедельник каждого месяца проводятся профилактические работы. На этот период фонтан не функционирует.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]