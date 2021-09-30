Владивосток и Республика Беларусь договорились о сотрудничестве

Глава Владивостока Константин Шестаков накануне, 29 сентября, провел встречу с белорусской делегацией. Возглавляет делегацию специальный представитель Президента Республики Беларусь Виктор Шейман, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Константин Шестаков поприветствовал гостей, отметив, что сотрудничество между нашими странами активно развивается в самых разных областях. Большое значение в укреплении взаимопонимания играют связи в области экономики, культуры, образования. Несколько лет назад была налажена поставка техники, производимой белорусским холдингом, для нужд Владивостока. Это дорожно-строительные, коммунальные, снегоуборочные машины. Кроме того, производители Республики Беларусь два года назад успешно зашли в приморские торговые сети, на рынки края. Белорусская продукция пользуется большой популярностью у жителей региона.

«Это важная часть государственной политики, и мы должны продолжать реализовывать ее с учетом интересов Приморского края, Владивостока и Белоруссии. Предлагаю рассмотреть возможность расширения ассортимента продукции, которую сегодня реализуют в нашем городе ваши торговые представители», - отметил Константин Шестаков.

Виктор Шейман в свою очередь рассказал, что делегация будет работать во Владивостоке в течение двух дней. Кроме того, во Владивостоке с 5 по 10 октября состоятся Дни Республики Беларусь. В эти дни в дальневосточной столице запланирован ряд деловых и культурных мероприятий, посвященных укреплению дружеских и деловых связей с белорусским народом.

Центральным событием Дней Беларуси в Приморье станет фестиваль белорусской продукции, который пройдет на центральной площади Владивостока. В рамках фестиваля состоятся ярмарка-продажа товаров белорусских производителей и выставка крупногабаритной техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]